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Още два медала за ветераните ни по борба в Йордания

  • 9 окт 2026 | 01:03
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Още два медала за ветераните ни по борба в Йордания

Петър Георгиев (70 кг) днес се окичи със сребро, а Красимир Ненков (100 кг) с бронз в класическия стил.

На старта в категорията Георгиев победи казахстанеца Ейнар Айткешов с 2:1, на четвъртфиналите преодоля инфарктно иранеца Мохамад Саеди – 5:5, а на полуфинала постигна обрат срещу друг казахстанец - Айдин Нугуманов. Съперникът му водеше с 5:2, но българинът успя да го тушира за 1:52 минута. На финала Георгиев отстъпи пред грузинеца Гога Гогиберашвили с 2:11.

Петър Георгиев за първи път стига финал на първенство при ветераните, като до момента има и два бронза.

За третото място се пребори Красимир Ненков (100), който в малкия финал победи руснака Иля Идовиченко с 9:7.

Ненков стартира с успех срещу турчина Айтач Демир с 8:0, но загуби с туш от бъдещия шампион Рустам Екажев (Казахстан). В репешажите обаче Красимир бе убедителен - 9:0 срещу иранеца Санор Губари, за да стигне до битка за бронза.

Срещите и на двамата бяха в дивизия „А“ (възраст 35-40 години).

След това Красимир Ганев се пребори за бронза. В малкия финал българинът победи руснака Иля Удовиченко с 9:7. До 30-та секунда преди края срещата бе равна 7:7. Битката бе в категория до 100 кг на класическия стил, дивизия "А".

Преди това титла спечели Пламен Палев (88 кг) в дивизия „B” (41-45 година). За него това е трето злато на планетата.

Пламен Палев стана световен шампион по борба за ветерани за трети път
Пламен Палев стана световен шампион по борба за ветерани за трети път

В петък на тепиха излизат последните родни представители - Ремзи Осман (62 кг), който ще преследва 11-а титла, и Ивайло Саров (70 кг). И двамата са в свободната борба, дивизия „Е“ (56-60 години), съобщават от БФ Борба.

СНИМКА: Bulgarian Wrestling Federation// FACEBOOK

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