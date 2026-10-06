Пламен Палев стана световен шампион по борба за ветерани за трети път

Пламен Палев стана за трети път световен шампион по борба за ветерани на първенството на планетата в Аман, Йордания. Българинът триумфира в категория до 88 килограма на класическия стил, дивизия B (41-45 година), като на финала постигна бърз туш - само за 34 секунди, срещу турчина Ахмед Четин.

Преди това Палев победи руснаците Игор Юдаев с туш и Евгений Глазков с 8:4, а на полуфинала преодоля и Андрий Сербин (Украйна) с 9:0.

Палев стана номер 1 в света през 2023 и 2024 година.

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Ивайло Саров пък взе бронз в категория до 70 кг, също на класическия стил, но в дивизия Е (56-60 години). В малкия финал той тушира иранеца Каземи Сайдмхрадад. Преди това Саров взе две победи и загуба.

Красимир Ганев (88 кг) завърши пети при класиците.

В сряда първенството продължава без българско участие, в четвъртък излизат Петър Георгиев (70 кг) и Красимир Ненков (88 кг), също при класиците, дивизия А (35-40 години), съобщават от БФ Борба.

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