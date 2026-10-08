Чави Симонс става висшист

Звездата на Тотнъм Чави Симонс се завръща в училище, за да учи бизнес, но не къде да е, а в Харвард. Той се възстановява от контузия в коляното и определено не си губи времето.

23-годишният Симонс скъса предна кръстна връзка през април по време на победата на „шпорите“ с 1:0 над тима на Уулвърхамптън и след това пропусна най-голямото футболно събитие тази година - Мондиала в Северна Америка. Плеймейкърът не се очаква да се завърне преди февруари, на фона на поредна трудна кампания във Висшата лига за лондончани, които са без победа и са на дъното на таблицата, след като загубиха три от първите си пет мача.

Въпреки това, нидерландският национал използва максимално времето си извън терена, като реши да се подготви за живота след оттеглянето си от футбола. Бившата звезда на Пари Сен Жермен успя да си осигури място в във висшето училище по бизнес към Харвардския университет, за да се „усъвършенства извън терена“.

„Завръщам се в училище. По време на възстановяването си се опитвах да използвам времето си по възможно най-добрия начин. Футболът все още е моят основен фокус, но искам също така да продължавам да уча и да се усъвършенствам извън терена. Щастлив съм да споделя, че съм приет в програмата „Преход към бизнес“. Това е онлайн програма, в която професионални спортисти научават повече за бизнеса, заедно със студенти от MBA програмата на HBS“, написа в канала си в LinkedIn.

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