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Джордж Лазаров и Александър Толев се класираха за четвъртфиналите в Бургас

  • 8 окт 2026 | 18:30
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Джордж Лазаров и Александър Толев се класираха за четвъртфиналите в Бургас

Джордж Лазаров и Александър Толев се класираха за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис от категория M15 в Бургас с награден фонд 15 000 долара. Надпреварата се провежда на кортовете на ТК „Авеню“.

Поставеният под номер 6 Джордж Лазаров победи аржентинеца Николас Гарсия Лонго с 6:3, 2:6, 6:4 за два часа и 17 минути игра.

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21-годишният българин поведе с 4:1 по пътя към успеха в първия сет, но във втората част загуби четири поредни гейма от 2:2 до 2:6. Лазаров изостана с 0:2 в решителния трети сет, успя да изравни за 2:2, а след 3:4 спечели три поредни гейма и стигна до победата.

За място на полуфиналите Лазаров ще играе срещу Влад Кристиан Бреазу (Румъния).

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17-годишният Александър Толев достигна до първия си четвъртфинал при мъжете в турнирите от World Tennis Tour. Той постигна успех над поставения под номер 7 французин Максенс Бертимон с 6:4, 6:3 за час и 56 минути игра.

Участващият с „уайлд кард“ Толев пропиля аванс от 3:1 и допусна изравняване до 3:3 в началото на мача, но с пробив в десетия гейм спечели първия сет с 6:4. Във втората част Толев поведе с 2:0, допусна изравняване при 2:2, но постигна два нови пробива и поведе с 5:3. След това Толев затвори мача на собствен сервис и се класира за четвъртфиналите. Там той ще играе срещу квалификанта Матиа Нанели (Италия), който днес елиминира национала на България и номер 2 в схемата Александър Василев с 6:4, 6:3 за час и 49 минути.

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Четирима българи ще играят по-късно днес мачовете си от четвъртфиналите на двойки. Изцяло българският тандем Михаил Иванов и Виктор Киров ще се изправи срещу вторите поставени Никола Гарсия Лонго (Аржентина)/Янис Милетич (Италия) в спор за място на полуфиналите. Четвъртите поставени Джордж Лазаров и Вардан Манукян (Русия) излизат срещу Родион Четвериков (Украйна) и Стефан Богдан Петре (Румъния), а 18-годишният Станислав Косев и Алекса Чирич (Сърбия) ще срещнат третите поставени в схемата румънци Чезар Бенцел и Адриан Константин.

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Снимки: Sportal.bg

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