Иван Иванов с лекота надигра италианец за 1/4-финал в Маргерита ди Пула

Националът на България за Купа „Дейвис" Иван Иванов се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 000 долара.

17-годишният Иванов, който е поставен под номер 5 в схемата, се наложи над представителя на домакините Мануел Маца с 6:3, 6:4 за час и 40 минути.

Българинът поведе с 4:0 по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част взе подаването на съперника си в деветия гейм, спечели десетия без да загуби точка и затвори мача.

За място на полуфиналите Иванов ще играе срещу победителя от двубоя между номер 3 в схемата Лоран Локоли (Франция) и Габриеле Пенафорти (Италия).

Другият българин Димитър Кисимов отпадна във втория кръг.

Квалификантът Кисимов отстъпи пред италианеца Габриеле Кривеларо с 0:6, 2:6 за 81 минути.

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