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Ива Иванова срещу Росица Денчева в българско дерби на 1/4-финалите в Бургас

  • 8 окт 2026 | 16:12
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Ива Иванова срещу Росица Денчева в българско дерби на 1/4-финалите в Бургас

Ива Иванова и Росица Денчева ще играят една срещу друга на четвъртфиналите на сингъл на международния турнир по тенис за жени на клей от категория W50 в Бургас. Надпреварата с награден фонд 40 000 долара се провежда на кортовете на ТК „Авеню".

Иванова победи във втория кръг Федерика Ургези (Италия) със 7:5, 6:3 за два часа и шест минути на корта.

Българката пропусна шест сетбола в десетия гейм на първата част, която успя да спечели с решаващ пробив  в11-ия гейм. Във втората част тя взе аванс от 5:2 и без проблеми затвори мача.

Четвъртата в схемата Росица Денчева се наложи убедително над Лус Ебелинг Конинг (Нидерландия) с 6:1, 6:1 за 57 минути, след като доминираше изцяло в срещата.

Поставената под номер 1 и първа ракета на България Елизара Янева отпадна във втория кръг след поражение от Соня Женихова (Германия) с 4:6, 4:6 за два часа и 12 минути игра.

Янева допусна пет пробива в мача и приключи участието си в надпреварата.

В момента друга българка Лидия Енчева играе срещу третата в схемата Анастасия Соболева (Украйна).

По-късно пет българки излизат на корта на четвъртфиналите на двойки. Изцяло българският тандем Анджелина Костова и Галена Кръстенова ще срещне за място на полуфиналите срещу Мая Бурческу (Румъния)/Соня Женихова (Германия). Ралица Александрова и Валерия Гърневска ще спорят на четвъртфиналите срещу третите в схемата Федерика Ургези (Италия) и Сара Ван Емст (Нидерландия). Българката Мелис Расим и Аня Станкович (Сърбия) ще играят срещу поставените под номер 1 Оана Гаврила (Румъния)/Сапфо Сакелариди (Гърция).

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