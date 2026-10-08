Янаки Милев записа четвърта поредна победа на "Чалънджър"

Националът на България за Купа "Дейвис" Янаки Милев се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 50" в Палермо (Италия) с награден фонд 56 700 евро.

Милев, който премина успешно квалификациите след две победи, се наложи над осмия поставен и 271-и в световната ранглиста Бувайсар Гадамаури (Белгия) с 6:2, 7:6(5) за час и 52 минути на корта. Така той записа четвърти пореден успех в надпреварата.

Българинът спечели четири поредни гейма от 2:2 до 6:2, за да затвори убедително първия сет. Във втората част той изостана с 2:5, но успя да обърне резултата до 6:5. Сетът беше решен в тайбрек, в който националът спечели две поредни точки след 5:5 и стигна до крайния успех.

С тази победа Милев заработи 1620 евро и 11 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица заема номер 619. За място на полуфиналите българинът ще играе срещу победителя от мача между втория поставен Лоренцо Джустино (Италия) и Карлос Санчес Ховер (Испания).

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google