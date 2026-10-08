Емануеле Дзанини се раздели с националния отбор на Белгия след 5 успешни години

Сътрудничеството между италианския специалист Емануеле Дзанини и мъжкия национален отбор по волейбол на Белгия приключи след 5 съвместни години начело на „Червените дракони“. Според официално съобщение на местната федерация, двете страни не са успели да постигнат споразумение за нов договор въпреки конструктивния тон по време на преговорите.

Белгийската федерация изрази дълбока благодарност за постигнатите спортни резултати по време на престоя на Дзанини. Ръководството акцентира върху въведените високи професионални стандарти, видимия прогрес на тима и неизчерпаемата енергия, с която треньорът работеше. Освен чисто спортно-техническите успехи, италианецът изгради нова идентичност и победен манталитет в състава. След пет интензивни и ползотворни сезона изтичането на контракта бе отчетено като естествен момент за затваряне на тази страница и начало на нов етап за белгийския волейбол.

Дзанини застана начело на Белгия през 2022 година, когато отборът се намираше на незавидното 28-о място в световната ранглиста на ФИВБ. Под негово ръководство „Червените дракони“ извървяха впечатляващ път и се изкачиха до 15-ата позиция в света. През 2023 година тимът остана само на точка от историческо класиране за Олимпийските игри, а през 2025 година завърши на престижното седмо място на Световното първенство. През 2026 година Белгия направи своя исторически дебют в престижната Волейболна лига на нациите, като си подпечата квота и за надпреварата през 2027 година. Дзанини слага край на периода си начело на състава със завоюваното шесто място на последното Европейско първенство.

Техническият директор на белгийския волейбол Крис Ейкманс изказа признателност към специалиста за всеотдайната му работа:

„През последните пет години Емануеле Дзанини се раздаде изцяло за каузата на „Червените дракони“. Той имаше ключова роля за изграждането на настоящия състав, наложи високи професионални стандарти и изведе отбора до забележителни резултати, за което сме му безкрайно благодарни. Положените от него основи са съществена част от неговото наследство и ще продължат да движат тима напред.“

Самият Емануеле Дзанини също направи емоционална ретроспекция на изминалия петгодишен период:

„Гледам назад към изминалите пет години с гордост. Заедно съградихме много, заслужихме уважението на международната сцена, постигнахме значими резултати и превърнахме Белгия в отново конкурентоспособен отбор в световния елит. Искам искрено да благодаря на всички състезатели, колеги от щаба, служители на федерацията и привърженици за доверието и съвместната работа. Работих с огромна вяра, енергия и амбиция и ще пазя само топли спомени от това преживяване. Признателен съм на федерацията за предоставената възможност и пожелавам на отбора още много успехи занапред.“

От белгийската волейболна централа уточниха, че в най-кратки срокове ще стартират официалната процедура по избор и назначаване на нов селекционер.

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