Около 500 състезатели от 23 клуба на карате турнир в Троян

Около 500 състезатели от 23 клуба се очаква да участват в международния турнир по карате Troyan Grand Prix 2026, съобщи за БТА сенсей Емил Атев, президент и старши треньор на троянския карате клуб „Атнес“. Състезанието ще се състои на 10 октомври в откритата през юни спортна зала „Троян“. Съорганизатор и домакин на проявата, с подкрепата на Община Троян, е карате клуб „Атнес“.

Лимитът от 500 бойци вече е запълнен и регистрацията е затворена по-рано от очакваното. Организаторите поддържат списък с чакащи участници, които могат да бъдат включени при отпадане на вече регистрирани състезатели, разказа Атев.

Причината за ограничения брой участници е капацитетът на залата и необходимостта да бъдат осигурени нормални условия за провеждането на надпреварата. Освен състезателите в турнира ще бъдат ангажирани съдии, доброволци и треньори, като ще пристигнат и много придружители.

В съревнованието ще участват представители на всички възрастови групи – деца, мъже и жени. Състезанията ще бъдат в две дисциплини – ката и кумите.

Потвърдено е участието на отбори от България и Белгия, а има заявен интерес от състезатели от Република Северна Македония и Гърция. Включването на част от чуждестранните състави зависи от освобождаването на места.

Турнирът ще бъде администриран чрез международната дигитална платформа Sportdata Online Karate и е включен в официалния спортен календар.

По думите на Атев организаторите не са очаквали толкова голям интерес към първото издание на Troyan Grand Prix 2026. След тазгодишното състезание ще бъде направена равносметка, като за следващата година се обсъжда провеждането му в два дни – събота и неделя, за да могат да бъдат включени повече желаещи.

Турнирът ще започне с елиминационни срещи, а официалното откриване и финалите в отделните категории са предвидени за следобедните часове. Входът за зрители е свободен.

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