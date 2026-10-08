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Иван Генков: Подкрепата на НВЛ ще помогне за повишаване на нивото на Висшата лига

  • 8 окт 2026 | 17:12
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ВК Звездец (Горна Малина) гостува на Раковски-1964 (Севлиево) на старта на новия сезон на Висшата лига. Двубоите започват съвсем скоро - на 31 октомври (събота).

Старши треньорът на горномалинчани Иван Генков говори пред BGvolleyball.com, като сподели мнението си за жребия, новостите във второто ниво на шампионата, основните "фактори" в първенството, амбициите за сезона, и още...

"В първия кръг гостуваме в Севлиево. Със сигурност няма да ни бъде лесно."

"Относно жребия, добър или лош, бих казал по-скоро добър. До края на годината ни предстои гостуване във Варна, както и това в Севлиево. В чисто финансово изражение можеше да бъде много по-зле. В същото време ще домакинстваме на отбори, които ще ни бъдат преки конкуренти за по-предно класиране в редовния сезон", заяви Генков.

"Да, предстои интересно, и, предполагам, по-силно от предходния сезон първенство. Доста от отборите се подсилиха с опитни състезатели и със сигурност ще се представят по-добре през настоящия сезон. Определено фаворит остава отборът на Добрич. Убеден съм, че предстоят много дербита", каза още той.

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"Новости има както в правилата на играта, така и по отношение подкрепата от страна на НВЛ към Висшата лига. По отношение на правилата ще се адаптираме в хода на първенството. По отношение на това, което предлага Лигата в подкрепа на клубовете, наистина ще е от голяма полза за повишаване нивото на волейбола във Висшата лига. Това, че всеки клуб ще има достъп до електронна платформа, където да може да наблюдава всички срещи от първенството с прикрепена статистика към него, е в голям плюс за клубовете. Смятам, че тук е мястото да благодарим на НВЛ за тази подкрепа", допълни специалистът.

"По отношение на амбициите ни за предстоящия сезон са да не отстъпваме от класирането в предходния шампионат, но със сигурност ще ни бъде по-трудно. Предстои да видим", споделя треньорът.

"Няма как да не разчитаме на подкрепата на феновете. Бих им казал да подкрепят отбора и в добрите и лошите моменти, защото смятам, че така трябва да бъде. Със сигурност ние ще се постараем да не ги разочароваме. Така че - да си пожелаем успех през настоящия сезон", завърши Генков.

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