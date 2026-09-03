Жребият за Висшата лига ще бъде изтеглен в Sportal.bg

Жребият за новия сезон във волейболната Висша лига - мъже ще бъде изтеглен днес в пряко предаване по Sportal.bg.

Церемонията започва в 13:00 часа, като феновете ще могат да проследят на живо в Sportal.bg разпределението на отборите и програмата за предстоящия сезон.

Водещият Ивайло Банчев, маркетинг директорът на Националната волейболна лига Атанас Върбанов, както и Пламен Георгиев от ВК Левски 2005 (Карлово) и Мирослав Братанов от ВК Ботев (Луковит) ще теглят на живо разпределението на

През сезон 2026/2027 година във волейболната Висша лига за мъже ще участват отборите на Добруджа 07 (Добрич), Миньор (Перник), Раковски 1964 (Севлиево), Волейболна Академия Стойчев Казийски (София), Родопа (Смолян), Ботев (Луковит), Черноморец Бяла 2008 (Бяла), Етрополе, Град (Белоградчик), Левски 2005 (Карлово), Изгрев (Ябланица), Софийски Университет и Звездец (Горна Малина).

Жребият ще даде старт на подготовката за новата кампания във Висша лига, която обещава интересни сблъсъци и оспорвана битка по пътя към челните позиции.

Гледайте жребия на живо по Sportal.bg в четвъртък, 3 септември, от 13:00 часа.

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