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Мачовете от Sesame НБЛ се завръщат!

  • 8 окт 2026 | 17:55
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Мачовете от Sesame НБЛ се завръщат!

Новият сезон в Sesame Национална баскетболна лига "чука на вратата".

Първият кръг от елита на българския баскетбол ще започне тази събота (10 октомври) и ще завърши на 12 октомври (понеделник).

Откриващият мач е в събота от 18:00 часа в "Арена Ботевград", където Ботев Враца приема Балкан.

Час по-късно в същия ден Миньор 2015 и Шумен ще премерят сили в зала "Борис Гюдеров" в Перник.

По същото време е и мачът между ЦСКА и Политехника в София.

На 11 октомври (неделя) още в 13:00 часа Спартак Плевен приема Локомотив Пловдив в зала "Балканстрой".

От 18:00 часа един срещу друг застават отборите на Ботев Академик и Берое Стара Загора, които ще се надлъгват в зала "Сила" в Пловдив.

Последният двубой за неделния ден ще стартира в 18:20 часа в Ямбол, където местният тим ще направи официално откриване на обновената си зала "Диана", в която ще посрещне Рилски спортист.

Кръгът ще бъде затворен на 12 октомври (понеделник) с мач между Левски и Черно море Навибулгар в столичната зала "Триадица". Срещата е с начален час 19:00 часа.

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