Мачовете от Sesame НБЛ се завръщат!

Новият сезон в Sesame Национална баскетболна лига "чука на вратата".
Първият кръг от елита на българския баскетбол ще започне тази събота (10 октомври) и ще завърши на 12 октомври (понеделник).
Откриващият мач е в събота от 18:00 часа в "Арена Ботевград", където Ботев Враца приема Балкан.
Час по-късно в същия ден Миньор 2015 и Шумен ще премерят сили в зала "Борис Гюдеров" в Перник.
По същото време е и мачът между ЦСКА и Политехника в София.
На 11 октомври (неделя) още в 13:00 часа Спартак Плевен приема Локомотив Пловдив в зала "Балканстрой".
От 18:00 часа един срещу друг застават отборите на Ботев Академик и Берое Стара Загора, които ще се надлъгват в зала "Сила" в Пловдив.
Последният двубой за неделния ден ще стартира в 18:20 часа в Ямбол, където местният тим ще направи официално откриване на обновената си зала "Диана", в която ще посрещне Рилски спортист.
Кръгът ще бъде затворен на 12 октомври (понеделник) с мач между Левски и Черно море Навибулгар в столичната зала "Триадица". Срещата е с начален час 19:00 часа.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google