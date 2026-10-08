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Международната федерация по баскетбол въведе планираните правила в играта

  • 8 окт 2026 | 15:10
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Международната федерация по баскетбол въведе планираните правила в играта

Международната федерация по баскетбол (ФИБА) въведе планираните промени в официалните правила на играта от 1 октомври.

Промените бяха предложени от Консултативната група по правилата на ФИБА, която се състои от треньори, състезатели, съдии и други експерти. След това предложенията бяха разгледани от Техническата комисия на централата, преди да бъдат окончателно одобрени от Централния борд на ФИБА по-рано тази година, информираха от Българската федерация по баскетбол.

Основните промени включват:

• Въвеждане на две категории технически нарушения, различаващи се по техните естество и тежест. Само едната категория ще води до дисквалификация от срещата при натрупване на 2 технически нарушения на състезател, или комбинация от техническо и неспортсменско нарушение.

• Разширено използване на системата за видео повторение (Instant Replay System – IRS), която вече може да се използва по всяко време на мача, за да се провери дали е налице нарушение на правилата goaltending (препречване пътя на топката) или basket interference (неправомерен контакт с коша) след извършен фаул и да се установи дали топката все още е била в ръцете на вкарващия в игра топката, когато защитникът е извършил нарушение вкарването на топката в игра.

• Замяна на досегашното неспортсменско нарушение (Unsportsmanlike Foul) с два нови вида нарушения: Disruptive Foul (нарушение, прекъсващо играта) и Flagrant Foul (тежко неспортсменско нарушение).

• Отпада изискването чорапите да бъдат видими, като остава единствено изискването всички играчи от един отбор да носят чорапи с еднакъв доминиращ цвят.

• Осигурява се по-голяма свобода при избора на цветовете на линиите и маркировките на игралното поле, за да се отговори на съвременните изисквания за маркетинг, телевизионно излъчване и брандиране на събитията.

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