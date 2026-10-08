Пламен Георгиев: Конкуренцията е сериозна, но рано или късно ще бъдем фактор и във Висшата лига

Дебютантът във Висшата лига Левски 2005 (Карлово) гостува на финалиста от миналия сезон Добруджа 07 (Добрич) в първи кръг на надпреварата.

Един от състезателите на карловския тим - посрещачът Пламен Георгиев, говори пред BGvolleyball.com, като заяви, че със съотборниците му ги очаква тежък двубой срещу добричлии. Също така Георгиев смята, че конкуренцията в първенството е сериозна, но рано или късно Левски Карлово ще бъде фактор и във Висшата лига.

"С оглед на представянето на Добруджа 07 през миналия сезон, както и на селекцията, която направиха в Добрич, определено ни очаква тежък двубой. Все пак това е и шампионът от миналата година. Ние обаче винаги даваме максимума от себе си и се борим до последната точка, така че сме готови за това предизвикателство.

По време на подготовката се фокусираме върху подобряването на играта ни, както и върху тактиката и стратегията за отделните ни съперници, за да можем да бъдем достоен противник на това ниво."

Шампионът стартира срещу новака, ето какво отреди жребият за новия сезон в НВЛ Висша лига

"Както казах, жребият отреди да започнем с гостуване и ще дадем всичко от себе си. От една страна, това е труден старт, но от друга – ни се отдава възможност още в началото да покажем, че съставът ни притежава необходимите качества и може да бъде сериозен опонент на всеки отбор. Най-важното е да излезем уверено, да покажем нашата игра и да се борим за всяка точка."

"Добруджа 07 определено се отличава от останалите отбори със селекцията си, както и с начина, по който работят в тренировъчния процес. Затова ги поставям сред основните фаворити и според мен са основният претендент за титлата. Ботев Луковит също направиха много силен отбор. Новата им зала вече е готова и очаквам това да им даде допълнителен стимул. Смятам, че и те ще се борят за челните позиции и могат да направят сериозна крачка напред. Родопа Смолян също може да бъде приятна изненада, особено с оглед на селекцията, която направиха. Традиционно през последните години и отборът на Етрополе ще бъде в челните позиции според мен. При Миньор и Звездец също се очакват немалко промени в съставите, така че ще бъде интересно да видим как ще се представят и те. Като цяло очаквам много интересен и равностоен сезон, в който всеки мач ще има значение."

"Много е хубаво, че Висшата лига става все по-гледана, привлекателна и конкурентна. Според мен всички тези промени са стъпка в правилната посока. Прекрасна е инициативата на НВЛ да насърчава отборите да използват повече млади състезатели. Това е много важно за развитието на българския волейбол, защото именно така младите получават възможност да трупат опит на по-високо ниво. Също така е много хубаво, че камерите в залите ще бъдат подменени, така че феновете да имат достъп до всички мачове и да могат да гледат любимия си отбор, дори когато не могат да бъдат в залата. Ще има достъпна платформа с всички мачове и подробна статистика, което ще помогне и на самите отбори да проучват по-добре своите съперници и да изграждат по-точен план за игра срещу тях. MVP след всеки мач също е добра инициатива и допълнителен стимул за всеки състезател да даде максимума от себе си на терена."

"Най-важната задача пред нас е да запазим мястото си във Висшата лига. Това е първата стъпка. След това, с напредването на сезона, ако покажем, че можем повече, естествено ще искаме да надграждаме. Аз лично имам много голямо желание Левски Карлово отново да бъде хегемон, както бяхме в третото ниво. Разбира се, във Висшата лига нивото е много по-високо, конкуренцията е сериозна и трябва да бъдем реалисти и да си дадем необходимото време. Но вярвам, че рано или късно Левски Карлово ще бъде фактор и във Висшата лига."

"Искам от сърце да им благодаря за подкрепата, която ни оказват във всеки един домакински мач. Тя е изключително важна за нас и ни дава допълнителна мотивация да се борим на терена. Надявам се и през този сезон да успеем да ги радваме с добри резултати и много победи, особено пред нашата публика в залата в Карлово. Пожелавам им преди всичко да бъдат здрави, да не спират да ни подкрепят и да вярват в нас. А ние обещаваме, че ще оставяме сърцата си на терена, за да ги виждаме щастливи и заедно да споделяме незабравими емоции, особено сега, когато Левски Карлово вече е част от Висшата лига. Искам да благодаря и на всички наши партньори, без които този проект нямаше да бъде възможен. Благодарение на тях ние имаме възможността да представяме Карлово на това ниво и с нетърпение очакваме началото на сезона. Бъдете здрави и само Левски Карлово!", каза за финал волейболистът.

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