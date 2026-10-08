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Рикардо Сбертоли остава в Тренто до 2029 година

  • 8 окт 2026 | 13:19
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Рикардо Сбертоли остава в Тренто до 2029 година

Трентино Волей продължава уверено да изгражда своето бъдеще, залагайки на италиански състезатели, които отлично осъзнават тежестта и честта на жълто-синята фланелка. След като клубът преподписа с либерото Габриеле Лауренцано, сега официално бе обявено и удължаването на договора на основния разпределител Рикардо Сбертоли. Той ще продължи да дирижира играта на Итас Трентино поне до 2029 година.

Успешното съвместно сътрудничество, започнало през 2021 година, ще продължи с нови три сезона. През първите пет години в клуба Сбертоли се адаптира напълно към атмосферата в Тренто, утвърди се като безспорен лидер и модел за подражание в съблекалнята, което му донесе и капитанската лента през 2024 година.

„Невероятно щастлив съм, че продължавам пътя си в клуб и град, които буквално ме осиновиха. Когато реших да дойда тук, знаех, че това е ключова крачка за моята кариера, но не можех да си представя, че преживяването ще бъде толкова красиво и интензивно. Подновяването на договора беше най-правилното решение и това, което ми носи най-голямо удовлетворение. Да нося този екип и да бъда капитан е едновременно огромна гордост и отговорност.“

Президентът на клуба Марчело Поли също не скри задоволството си от новото споразумение:

„Сбертоли е изключителен човек, освен че е великолепен разпределител, и не мога да си представя друг състезател за бъдещето на този тим. Не е случайно, че това е второто удължаване на контракта му след споразумението до 2024 година. Изключително сме доволни да разполагаме със спортист и капитан от такъв ранг. За няколко години той се превърна във водеща фигура за клуба, треньорския щаб, съотборниците си и феновете. Наистина сме в сигурни ръце.“

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