Бивша звезда на Милан: Харчех по 10 000 евро за бутилка вино

Румънската легенда Флорин Радучою разказа интересни неща в интервю за "Гадзета дело Спорт". Някогашният нападател заяви, че по време на кариерата си е прехосвал големи суми за алкохол и купони, като допълни, че Франко Барези е бил в основата на трансфера му в Милан. Бившият съотборник на Красимир Балъков в Щутгарт разказа и за инжекции и хапчета, останали в спомените му от Италия.

"Имам деца, животът ми стана по-стабилен, щастлив човек съм. Телевизионен коментатор съм в Букурещ, а освен това съм посланик на автокъща и букмейкърска компания. Бях и представител на академията на Барселона в Румъния. Пътувам много, за да разширя контактите и бизнеса си. Когато бях футболист, определено имах някои пороци. В Монако бях луд по виното - купувах бутилки за по 10 000 евро и си устройвах луксозни вечери в Монте Карло. Малко съжалявам, че живеех така, защото можех да спестя пари и да ги инвестирам. Това бяха дни, когато печелех по 80 000 евро на месец, което беше много. Нека обаче отбележа, че финансово все още се справям добре.

В Милано купонясвахме в "Холивуд", когато можехме. Малдини беше най-търсеният. Когато бях във Верона през 1991 година, се влюбих до уши в една румънска манекенка. Бях на 21 години, красив и богат (смее се). Бях като фигура от цирка. Тази връзка продължи година и ми се отрази за мачовете. В края на сезона изпаднахме...

Отидох в Милан заради Франко Барези. През лятото на 1993-та той отиде при Берлускони и му каза, че отборът има нужда от играч като мен. Той ме доведе в Милано. Никога няма да го забравя. Искаше ми се да бъда на погребението му, но бях в Миконос със семейството си и не можах да дойда. Плаках много. Франко беше много човечен, имаше харизма, която караше всеки футболист да го следва и уважава. Когато загубихме от Сао Пауло в Токио, заедно с Панучи и Марио Йелпо отидохме за по питие в един нощен бар. Бяхме разочаровани. В един момент дойде Барези и каза: "Момчета, не се притеснявайте! Ще спечелим Шампионската лига". И така стана.

За титлата в Серия "А" през 1994 г. Милан даде по един "Ролекс" на всеки. За Шампионската лига имаше огромен паричен бонус - до един милион лирети, базиран на приноса на всеки от отбора. През този сезон изиграх само 13 мача, но това все пак беше най-добрият сезон в кариерата ми. После дойде световното в САЩ. Бяхме златно поколение: аз, Хаджи, Думитреску, Лупеску. Румъния беше Пепеляшката на турнира, стигнахме до четвъртфиналите. Жалко за онези проклети дузпи срещу Швеция. Вкарах четири гола и станах Ван Бастен на Изтока. Марко беше моят идол.

Дали са верни приказките за специални процедури в Италия? В Бреша си биехме инжекции с розова течност. Никога не разбрах какво е това. Никой от нас не беше принуждаван да го прави. Лекарите казаха, че са минерални соли. Сеансът продължаваше около половин час. В Милан медицинският екип даваше хапчета на всеки, който искаше. Понякога ги приемах - казаха ми, че са витамини. Изглеждаше, че дишах по-лесно по време на мача. В Бреша, Бари и Верона имаше често антидопингови комисари, много пъти аз бях избраният за проверка. Никога не съм имал проблеми.

Някоя тайна, която никой не знае? След световната квалификация с Уелс през 1993-та (бележи победния гол в края - б.а.) отидох в една кръчма и се напих с уиски. Пих, докато не припаднах. Дори повърнах в таксито. На следващия ден станах и отлетях обратно за Миланело", разказа Флорин Радучою.

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Снимки: Imago