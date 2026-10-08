Биляна Дудова: Борбата има нужда от хора като Мирослав Гочев

Биляна Дудова подкрепи личния си треньор Мирослав Гочев и се включи призивите за промяна в ръководството на Българска федерация по борба (БФ Борба). Световната и четирикратна европейска шампионка се оказа единствената състезателка на България при дамите според предварителната регистрация на Международната федерация по борба UWW, но и тя самата не знае кой ще застане в нейния ъгъл по време на турнира в Астана.

Гочев бе сред кандидатите за президент на БФ Борба, но днес направи отвод на кандидатурата си и подкрепи Тодор Ангелов. Изборите са насрочени за 17 октомври.

Мирослав Гочев оттегля кандидатурата си за президент на БФ Борба

"Като цяло федерацията е откликвала на моите желания, но липсва комуникация и професионализъм. Искам в бъдеще да го има това нещо и да работим за успехите на страната ни. Аз също не знам кой ще бъде на стола ми на Световното първенство. Трябва да се наблегне на треньори и отбори, а ние състезателите да сме наясно с решенията, какво се изисква от нас и трябва да направим. Тодор Ангелов има същата платформа като тази на г-н Гочев и знам, че ще се обърне внимание на състезателите. Той отговаряше за женската борба, когато имахме много добри резултати. Всичко започва от клубовете и децата, но те трябва да имат таланти и шампиони, на които да подражават", заяви Дудова.

Гочев каза, че към днешна дата няма лицензна карта за треньор, но ще пътува с Дудова за Астана и ще й помогне толкова, колкото може.

"Аз ще бъда в Казахстан и ще помогна с каквото мога. Ръководството не ми е платило лиценз за треньор и ако не ми заявят карта, аз не мога да слизам долу и трябва да викам от там, от където намеря. Аз пак ще бъда до нея и ще помагам толкова, колкото мога. Работим месеци наред с моделирани тренировки и е нормално да знаем кой и какво прави. В срещата може да се получи всичко и промяната не може да извърши човек, който не е работил с нея. Ако сложим фигурант, треньорската дейност приключва. Ако в ръководството има мислещи хора, трябва да ме допуснат", каза той.

Дудова добави: "По-миналата година Мирослав Гочев бе назначен за треньор на националния отбор. В този момент събрахме отбор от над 30 момичета във всички възрасти и той работеше в правилната посока. Имах много партньори, имаше отбор, имаше екип. За мен това е важно, за да градим заедно успехите. Това нещо сега го няма. Аз съм единствената участничка на Световното първенство. Къде е отборът?".

Гочев продължи с това, че е контактувал с представители от UWW и те са склонни на компромис. Според треньора БФ Борба ще може да регистрира повече състезатели, ако има промяна в ръководството на 17 октомври. Световното първенство започва седмица по-късно, като в сряда излязоха предварителни регистрации с една участничка при дамите и четирима мъже в свободния стил.

"Заявките се дават до един месец преди Световното първенство. Дадени са заявки за трима и могат да се правят смени до една седмица преди турнира. Доколкото разбирам, ако влезе ново ръководство, има обещание, че може да се пуснат други състезатели. Вече е говорено с Международната федерация и може би ще направят някакъв компромис, защото има неуредици в България. Може да се случи да играе и цял отбор. Аз лично съм говорил с хора от Международната федерация и съм чул това", добави той.

Гочев бе подкрепен и от олимпийската медалистка Евелина Николова, която прекрати активната си състезателна кариера.

"Искам да дам чисто морална подкрепа на човека, който направи толкова много за мен. Надявам се отново да имаме пълни отбори и ми се иска да изживея отстрани това, което видях като състезател. Гочев би бил много полезен във всяка роля, защото виждам какво е уважението към него в чужбина. Надявам се той да намери място в следващото ръководство, защото борбата има нужда от хора като него", каза тя.

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Снимки: Startphoto