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Дария Иванова ще играе с първенеца на Словения в Шампионската лига

  • 8 окт 2026 | 12:20
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Дария Иванова ще играе с първенеца на Словения в Шампионската лига

Дария Иванова ще играе за ОТП Банка Браник (Марибор) през новия сезон. Тимът е действащ шампион на Словения и ще участва в квалификациите на Шампионската лига.

23-годишната българска посрещачка Дария Иванова през миналия сезон игра за Вашаш Обуда, с който спечели титлата на Унгария през миналия сезон. Преди това тя игра за румънския Алба Блаж.

Според словенския вестник „Вечер“ българката вече тренира под ръководството на Жига Кос. От клуба обявиха трансфера в Instagram с приветствие и на български език:

„Добре дошла, Дария!“

Българката ще има възможност да играе и в европейските клубни турнири, тъй като ОТП Банка Браник ще участва в квалификациите на Шампионската лига.

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