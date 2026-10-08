Металург (Перник) срещу Истанбул Генчлик, Каламата и Луботени на Балканската купа

Стана ясна програмата на Металург (Перник) на Балканската купа (BVA Cup), която ще се проведе от 17 до 19 октомври в Каламата, Гърция.

Българският представител ще изиграе 3 мача, а големият залог е квота за европейските клубни турнири.

В надпреварата участват четири отбора – домакинът Каламата 1980, Металург, турският Истанбул Генчлик, с младежкия национал Огнян Христов и Луботени (Феризай) от Косово.

Форматът е всеки срещу всеки, като победителят в турнира получава право на участие в CEV Challenge Cup.

Програмата на Металург:

17 октомври, 20:00 часа: Каламата 1980 – Металург

18 октомври, 17:00 часа: Металург – Истанбул Генчлик

19 октомври, 17:00 часа: Металург – Луботени (Феризай)

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