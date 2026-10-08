Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол

Металург (Перник) срещу Истанбул Генчлик, Каламата и Луботени на Балканската купа

  • 8 окт 2026 | 12:12
  • 397
  • 0

Стана ясна програмата на Металург (Перник) на Балканската купа (BVA Cup), която ще се проведе от 17 до 19 октомври в Каламата, Гърция.

Българският представител ще изиграе 3 мача, а големият залог е квота за европейските клубни турнири.

В надпреварата участват четири отбора – домакинът Каламата 1980, Металург, турският Истанбул Генчлик, с младежкия национал Огнян Христов и Луботени (Феризай) от Косово.

Форматът е всеки срещу всеки, като победителят в турнира получава право на участие в CEV Challenge Cup.

Програмата на Металург:

17 октомври, 20:00 часа: Каламата 1980 – Металург

18 октомври, 17:00 часа: Металург – Истанбул Генчлик

19 октомври, 17:00 часа: Металург – Луботени (Феризай)

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Нефтохимик 2010 ще играе приятелски мачове с Берое

Нефтохимик 2010 ще играе приятелски мачове с Берое

  • 8 окт 2026 | 08:43
  • 342
  • 0
Нефтохимик привлече Тодор Вълчев

Нефтохимик привлече Тодор Вълчев

  • 7 окт 2026 | 17:45
  • 5800
  • 1
Франция иска да задържи Андреа Джани до 2028-а

Франция иска да задържи Андреа Джани до 2028-а

  • 7 окт 2026 | 17:16
  • 918
  • 0
След европейската титла: Никола Гърбич се отправи към „Харвард“ за нови знания

След европейската титла: Никола Гърбич се отправи към „Харвард“ за нови знания

  • 7 окт 2026 | 16:25
  • 1797
  • 1
Теодор Салпаров се срещна с Весела Лечева и благодари на БОК за подкрепата

Теодор Салпаров се срещна с Весела Лечева и благодари на БОК за подкрепата

  • 7 окт 2026 | 15:10
  • 849
  • 3
Мария Кривошийска: Чудесно е да бъда част от Олимпиакос! Познавам всички от ЦСКА

Мария Кривошийска: Чудесно е да бъда част от Олимпиакос! Познавам всички от ЦСКА

  • 7 окт 2026 | 15:00
  • 1079
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА пусна билетите за сблъсъка с Монако

ЦСКА пусна билетите за сблъсъка с Монако

  • 8 окт 2026 | 10:13
  • 10867
  • 40
В Румъния: Еди Йорданеску вариант за България

В Румъния: Еди Йорданеску вариант за България

  • 8 окт 2026 | 11:19
  • 4008
  • 6
Спрягат и познат у нас сърбин за нов селекционер на България

Спрягат и познат у нас сърбин за нов селекционер на България

  • 8 окт 2026 | 08:06
  • 18070
  • 56
Из новата автобиография на сър Алекс: за оттеглянето му, Гуардиола, мозъчния му кръвоизлив, съпругата му и новия стадион на Юнайтед

Из новата автобиография на сър Алекс: за оттеглянето му, Гуардиола, мозъчния му кръвоизлив, съпругата му и новия стадион на Юнайтед

  • 8 окт 2026 | 12:58
  • 1150
  • 2
Акрам Бурас ще е на линия за сблъсъка с Виктория (Пилзен)

Акрам Бурас ще е на линия за сблъсъка с Виктория (Пилзен)

  • 8 окт 2026 | 08:15
  • 8222
  • 2
Шок, тревога и несигурност: как реагираха служителите на Манчестър Сити на решението относно обвиненията срещу клуба

Шок, тревога и несигурност: как реагираха служителите на Манчестър Сити на решението относно обвиненията срещу клуба

  • 8 окт 2026 | 10:34
  • 5518
  • 3