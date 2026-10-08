България се падна срещу една от бейзболните суперсили на Евро 2027

Италия ще бъде един от съперниците на българския национален отбор по бейзбол при дебюта му на европейско първенство. Жребият за Евро 2027 в Германия разпредели "лъвовете" в предварителна група D заедно със “Скуадра адзура" и тимовете на Хърватия и Австрия.

Историческо! България за първи път с отбор на Европейско по бейзбол

"Адзурите" са сред световните бейзболни сили и една от двете водещи европейски нации в американската игра заедно с настоящия континентален шампион Нидерландия. Италианците са 10-кратен първенец на Европа и актуален сребърен медалист, след като загубиха финала на Евро 2025 срещу "лалетата" с 5:6.

Също така “Ккуадрата" е 4-кратен участник на олимпийски игри и 6-кратен участник в Световната класика (WBC). В тазгодишното издание на WBC - единствения международен турнир, в който за страните си играят звездите от МЛБ, Италия зае 4-то място в крайното класиране, след като на 1/2-финалите отстъпи с 2:4 пред бъдещия шампион Венецуела.

Досега българският представителен отбор никога не се е изправял срещу толкова елитен съперник на бейзболното поле. Срещу другите два тима в групата ни "трикольорите" вече имат опит.

Последните двубои с хърватите бяха през лятото на 2011 г. в квалификацията за Евро 2012, проведена в Загреб. Тогава нашите бейзболисти загубиха два пъти срещу домакините - с 4:8 в груповата фаза и с 4:9 във финала, осигурил място на Хърватия в Топ 12 на континента.

Срещу австрийците пък националите ни играха за последно през 2024 г., също в евроквалификация. В дъблинското предградие Ашбърн съставът ни допусна нокаут с 4:14 за 8 ининга, а впоследствие Австрия разгроми и домакина Ирландия с 14:3 и се класира за Евро 2025.

България си гарантира първо участие на европейско първенство в края на юли, когато спечели безапелационно домакинската квалификация в Благоевград. На ст. "Портър Фийлд" в парка "Бачиново" нашите бейзболисти победиха последователно Сърбия (10:5), Словения (6:3), Финландия (10:8) и Румъния (22:7) в групата и отново Словения (13:7) във финала.

Понастоящем България заема 64-то място в световната ранглиста по бейзбол, след като направи скок от 19 места благодарение на подвига през лятото. Италия е №14 в класацията, Австрия е №28, а Хърватия е №31.

Евро 2027 ще се проведе в баварските градове Регенсбург и Мюнхен от 4 до 12 септември с участието на общо 16 отбора. Регламентът и програмата на мачовете ще бъдат обявени допълнително от континенталната конфедерация (WBSC-Europe). Ето и пълния жребий за груповата фаза.

Група A: Чехия, Германия, Швеция, Гърция

Група B: Нидерландия, Великобритания, Франция, Словакия

Група C: Испания, Израел, Швейцария, Белгия

Група D: Италия, Хърватия, Австрия, България

segabg.com

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google