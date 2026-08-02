Историческо! България за първи път с отбор на Европейско по бейзбол

Мъжкият национален отбор на България по бейзбол се класира на Европейско първенство за първи път в историята си. "Трикольорите" спечелиха квалификациите в Група Б, които се проведоха в Благоевград в периода между 27-и юли (понеделник) и 1-ви август (събота). Кметът на Благоевград Методи Байкушев награди шампионите и заедно с тях сподели емоцията от историческия успех на българския тим.

В решаващата среща България се изправи срещу отбора на Словения и постигна победа с 13:7. Срещите се проведоха на стадион „Портър парк“ - единственото спортно съоръжение в България и Югоизточна Европа, което отговаря на изискванията за провеждане на международни бейзболни състезания от подобен ранг.



СНИМКА: Bulgarian Baseball Softball Federation// FACEBOOK

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