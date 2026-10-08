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Светлин Станчев: Адмирации за съперника

  • 8 окт 2026 | 09:29
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Светлин Станчев: Адмирации за съперника

В събота, едноименния тим на Аксаково приема СКФ Светкавица 2014 (Търговище). Срещата е от деветия кръг на Североизточната Трета лига.

„Адмирации за мащабната работа, която вършат в Светкавица. Работят усилено на всички нива в клуба. Наскоро ги победихме в турнира за купата на Аматьорската лига. Тогава обаче играха с юноши. Предстоящият двубой ще е доста по-различен и много по-труден. Ние обаче сме мотивирани да продължим с нова победа доброто си представяне напоследък“, коментира пред Sportal.bg Светлин Станчев, спортен директор на Аксаково.

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