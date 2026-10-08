Иван Станчев: Очаквам много качествен мач

Волов-Шумен 2007 играе в събота с Черноморец в Балчик. Срещата е от деветия кръг на Североизточната Трета лига.

„Отиваме на стадиона на отбора, който спечели последното първенство. Ясно е какво ни очаква. Не е необходима допълнителна мотивация. Черноморец има балансиран състав с добри изпълнители. Уверени са. Ние също. Знаем си възможностите. Целта е ясна – победа. С оглед потенциала на съперниците, очаквам да се получи много качествен мач“, коментира пред Sportal.bg Иван Станчев, президент на шуменски клуб.

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