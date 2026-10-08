Astralis взима Никита "cmtry" Samolotov под наем

Никита "cmtry" Samolotov може да премине в отбора по CS2 на Astralis под наем, по информация на инсайдъра Себастиян "⁠KRL⁠" Перез и HLTV. Украинецът ще се присъедини към състава като стрелец.

Трансферът идва малко след информацията, която Sportal.bg вече съобщи, че Astralis търси заместници на Размус "HooXi" Нилсен и Якоб "jabbi" Нигаард заради блокиралите преговори за нови договори.

cmtry наскоро беше изваден от титулярния състав на FUT за сметка на SunPayus. Любопитното е, че в Astralis cmtry ще трябва да премине от снайперист към стрелец, въпреки че винаги е играл с AWP.

Снимка: HLTV

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