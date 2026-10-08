Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports

Astralis взима Никита "cmtry" Samolotov под наем

  • 8 окт 2026 | 08:33
  • 139
  • 0
Astralis взима Никита "cmtry" Samolotov под наем

Никита "cmtry" Samolotov може да премине в отбора по CS2 на Astralis под наем, по информация на инсайдъра Себастиян  "⁠KRL⁠" Перез и HLTV. Украинецът ще се присъедини към състава като стрелец.

Трансферът идва малко след информацията, която Sportal.bg вече съобщи, че Astralis търси заместници на Размус "HooXi" Нилсен и Якоб "jabbi" Нигаард заради блокиралите преговори за нови договори.

cmtry наскоро беше изваден от титулярния състав на FUT за сметка на SunPayus. Любопитното е, че в Astralis cmtry ще трябва да премине от снайперист към стрелец, въпреки че винаги е играл с AWP.

Снимка: HLTV

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от eSports

Astralis търси заместници на HooXi и jabbi

Astralis търси заместници на HooXi и jabbi

  • 7 окт 2026 | 20:54
  • 1010
  • 1
BC.Game поиска от Valve шанс за участие на Мейджър в Сингапур

BC.Game поиска от Valve шанс за участие на Мейджър в Сингапур

  • 7 окт 2026 | 18:14
  • 1030
  • 0
Valve затяга правилата за регионите преди Мейджъра в Сингапур

Valve затяга правилата за регионите преди Мейджъра в Сингапур

  • 7 окт 2026 | 12:53
  • 494
  • 0
magic обяви привличането на Владислав "lattykk" Видрин

magic обяви привличането на Владислав "lattykk" Видрин

  • 7 окт 2026 | 07:58
  • 1651
  • 0
M80 с успех, Aurora с място в плейофите на ESL Pro League

M80 с успех, Aurora с място в плейофите на ESL Pro League

  • 6 окт 2026 | 23:17
  • 1078
  • 1
Южноамериканският 9z се справи с BETBOOM в EPL 24

Южноамериканският 9z се справи с BETBOOM в EPL 24

  • 6 окт 2026 | 20:15
  • 1089
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Познат у нас сърбин е вариант за нов селекционер на България

Познат у нас сърбин е вариант за нов селекционер на България

  • 8 окт 2026 | 08:06
  • 5060
  • 16
Меси каза сбогом, Роналдо му отговори: Написа история, която ще остане завинаги

Меси каза сбогом, Роналдо му отговори: Написа история, която ще остане завинаги

  • 7 окт 2026 | 21:50
  • 24430
  • 277
Акрам Бурас ще е на линия за сблъсъка с Виктория (Пилзен)

Акрам Бурас ще е на линия за сблъсъка с Виктория (Пилзен)

  • 8 окт 2026 | 08:15
  • 1964
  • 0
Гръмко поражение и тежък удар за Балкан в "Арена Ботевград"

Гръмко поражение и тежък удар за Балкан в "Арена Ботевград"

  • 7 окт 2026 | 20:46
  • 25484
  • 67
Енчо Керязов: Щангистите са обезпечени финансово за Световното

Енчо Керязов: Щангистите са обезпечени финансово за Световното

  • 7 окт 2026 | 19:05
  • 12216
  • 4
Eто как Барселона отбеляза прощалния мач на Меси с Аржентина

Eто как Барселона отбеляза прощалния мач на Меси с Аржентина

  • 7 окт 2026 | 19:13
  • 17479
  • 244