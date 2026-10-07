magic обяви привличането на Владислав "lattykk" Видрин

Отборът на magic обяви привличането на Владислав "lattykk" Видрин, който ще замени Абдурахим "mo0N" Иса. Казахстанският снайперист е бил поставен в трансферната листа след седем месеца в основния състав.

Vladislav “lattykk” Vydrin joins magic💜 Alexander Grabovsky, CEO of magic: “Vlad is a young player with huge potential. At 21, he already has solid experience and his own style. We weren’t just looking for a new AWPer — we wanted someone who can grow with magic.” Welcome!✨ https://t.co/kX4y6GdxQ3 — Team Magic CS2 (@teammagic_CS2) October 6, 2026

През септември тимът спечели CCT Europe Series 8, а lattykk завърши турнира със среден рейтинг от 1.27 за осем карти.

magic обаче загуби позиции във VRS ранглистата след слаби резултати на StarSeries Fall и FISSURE Playground 3 и изпусна директната квота за Мейджъра.

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