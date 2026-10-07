Отборът на magic обяви привличането на Владислав "lattykk" Видрин, който ще замени Абдурахим "mo0N" Иса. Казахстанският снайперист е бил поставен в трансферната листа след седем месеца в основния състав.
През септември тимът спечели CCT Europe Series 8, а lattykk завърши турнира със среден рейтинг от 1.27 за осем карти.
magic обаче загуби позиции във VRS ранглистата след слаби резултати на StarSeries Fall и FISSURE Playground 3 и изпусна директната квота за Мейджъра.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google