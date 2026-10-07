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magic обяви привличането на Владислав "lattykk" Видрин

  • 7 окт 2026 | 07:58
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magic обяви привличането на Владислав "lattykk" Видрин

Отборът на magic обяви привличането на Владислав "lattykk" Видрин, който ще замени Абдурахим "mo0N" Иса. Казахстанският снайперист е бил поставен в трансферната листа след седем месеца в основния състав.

През септември тимът спечели CCT Europe Series 8, а lattykk завърши турнира със среден рейтинг от 1.27 за осем карти.

magic обаче загуби позиции във VRS ранглистата след слаби резултати на StarSeries Fall и FISSURE Playground 3 и изпусна директната квота за Мейджъра.

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