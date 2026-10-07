BC.Game поиска от Valve шанс за участие на Мейджър в Сингапур

Изпълнителният директор на BC.Game Али "Ako" Муханед отправи отворено писмо към Valve след промените в регионалните правила, които според него поставят отбора в неизгодна позиция в битката за Мейджъра в Сингапур.

Муханед заяви, че разбира решението на Valve и необходимостта от защита на честността на системата, но смята, че ситуацията с BC.Game е различна. Той посочи, че съставът разполага с трима азиатски играчи – Тайсън "asap" Патерсън, Аюш "mzinho" Батболд и Азбаяр "Senzu" Мунхболд, които са ядрото на отбора.

Бизнесменът призова всички точки на BC.Game да бъдат занулени, без да бъдат давани предимства на тима. Според него отборът трябва да започне от нулата с петима играчи и да получи възможност да се бори за място на сървъра.

"Не искаме да бъдем третирани по-добре от другите, искаме единствено да не бъдем третирани по-зле", заяви Муханед, завършвайки с призива: '0 точки. 5 играчи. 3 седмици."

Снимка: HLTV

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