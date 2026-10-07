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Valve затяга правилата за регионите преди Мейджъра в Сингапур

  • 7 окт 2026 | 12:53
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Valve затяга правилата за регионите преди Мейджъра в Сингапур

Valve въведе ново правило за регионалното определяне на отборите при поканите за Мейджър турнирите. Състав ще може да се води към даден регион само ако през предходните три календарни месеца не е бил регистриран към друг.

Промяната влиза в сила още за предстоящия Мейджър в Сингапур и засяга "злоупотребяващи" организации като Sashi и BC.Game, които наскоро смениха региона си от Европа към Азия. Според новите правила подобен ход временно ги лишава от възможност за покана, освен ако Valve не направи изключение след допълнително разглеждане.

За Sashi тримесечният период започва да се отчита от 1 ноември 2026 г., тъй като промяната е направена на 5 октомври. Това означава, че отборът ще може да се счита за азиатски в битката за VRS поканите едва от 1 февруари 2027 г.

Снимка: HLTV

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