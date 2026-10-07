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Astralis търси заместници на HooXi и jabbi

  • 7 окт 2026 | 20:54
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Astralis търси заместници на HooXi и jabbi

Отборът по CS2 на Astralis проучва трансферния пазар за заместници на Размус "HooXi" Нислен и Якоб "jabbi" Нигаард, съобщават от HLTV. 

Новината идва само дни след триумфа на тима в Stake Ranked Episode 4 в Барселона, с който беше прекъсната близо седемгодишната суша без LAN трофей.

Договорът на jabbi изтича в края на ноември, а този на HooXi - в края на годината. Преговорите между играчите и организацията са в застой, като Astralis иска да избегне загубата им без трансферна сума.

Сред набелязаните за заместник е Камил "siuhy" Шкарадек, който наскоро напусна Liquid.След успеха в Барселона Astralis се изкачи в топ 10 на световната VRS ранглиста и се доближи до сигурно участие на Мейджъра в Сингапур.

Снимка: HLTV

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