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M80 с успех, Aurora с място в плейофите на ESL Pro League

  • 6 окт 2026 | 23:17
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M80 с успех, Aurora с място в плейофите на ESL Pro League

В двойка мачове от CS2 турнира ESL Pro League Season 24 M80 победи Legacy с 2:1 (13-4, 9-13, 13-7) и запази шансовете си в турнира, а Aurora се класира за плейофите. Американският състав спечели Cache и Dust2 а между тях отстъпи на Mirage. Елиас "s1n" Stein бе най-силен за победителите с 54 елиминации и рейтинг от 1.56.

Aurora също стигна до успех с 2:1 (8-13, 13-9, 13-9), но срещу FURIA. Турският тим загуби Dust2, но обърна серията на Mirage и Nuke. Али "Wicadia" Хайдар Ялджън бе водещата фигура за Aurora с 52 фрага и рейтинг 1.20.

Снимка: HLTV

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