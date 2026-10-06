M80 с успех, Aurora с място в плейофите на ESL Pro League

В двойка мачове от CS2 турнира ESL Pro League Season 24 M80 победи Legacy с 2:1 (13-4, 9-13, 13-7) и запази шансовете си в турнира, а Aurora се класира за плейофите. Американският състав спечели Cache и Dust2 а между тях отстъпи на Mirage. Елиас "s1n" Stein бе най-силен за победителите с 54 елиминации и рейтинг от 1.56.
Aurora също стигна до успех с 2:1 (8-13, 13-9, 13-9), но срещу FURIA. Турският тим загуби Dust2, но обърна серията на Mirage и Nuke. Али "Wicadia" Хайдар Ялджън бе водещата фигура за Aurora с 52 фрага и рейтинг 1.20.
Снимка: HLTVДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google