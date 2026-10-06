Южноамериканският 9z се справи с BETBOOM в EPL 24

Южноамериканският състав на 9z се наложи с 2:0 (13-8, 13-9) над BETBOOM в мача от 1-2 потока на турнира по CS2 - ESL Pro League Season 24 и елиминира руския тим от турнира. Аржентинците спечелиха Dust2 а след това затвориха на Mirage.
9z контролираше по-голямата част от серията, като на Dust2 стигна до 9:3 в ролята на T. BETBOOM успя да съкрати изоставането, но не намери отговор на играта на съперника.
На Mirage руските състезатели също останаха близо до резултата, преди 9z да реши картата след смяната на страните.
Франко "dgt" Гарсия бе най-силният играч в серията с 36 елиминации и рейтинг от 1.36, докато Матиас "HUASOPEEK" Ибанес Ернандес записа 1.35 и 33 фрага.
Снимка: HLTVДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google