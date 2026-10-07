Антъни Генов отпадна в първия кръг на двойки на "Чалънджър 100" в Испания

Антъни Генов отпадна в първия кръг на двойки турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 100" във Вийена (Испания) с награден фонд 160 680 евро.

Генов и Марк Уайтхаус (Великобритания) загубиха от Бенджамин Китей (САЩ) и Такеру Юдзуки (Япония) с 6:7(4), 5:7 за час и 25 минути игра.

Равностойният първи сет беше решен след тайбрек, а във втората част Антъни Генов и Марк Уайтхаус имаха преднина от 5:4, преди съперниците им да спечелят следващите три гейма и да триумфират в мача.

Преди ден за втория кръг на сингъл се класира друг българин - Пьотр Нестеров. Следващият му противник е петият поставен Пабло Ямас Руис от Испания.

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