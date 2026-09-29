Големият конкурент на Насар постави световен рекорд по-малко от месец преди Световното

Иранският щангист Али Алипур, който се очертава като основен конкурент на Карлос Насар за предстоящото световно първенство по вдигане на тежести в Нингбо в края на октомври, постави нов световен рекорд в двубоя на категория 95 кг по време на Азиатските игри в Нагоя, Япония. 22-годишният талант събра двубой от 398 кг след 180 кг в изхвърлянето и 218 кг в изтласкването. Алипур пробва и нов световен рекорд в изхвърлянето от 183 кг, но не успя.

Състезанието бе много интересно. След изхвърлянето Алипур водеше с едва един килограм пред представителя на Казахстан Нургиса Адилетули с постижение от 180 кг - нов рекорд на Азиатските игри и с килограм под новия световен стандарт в това движение.

В изтласкването обаче иранецът отстъпи лидерската позиция, след като се провали на 218 кг, докато Адилетули се справи с 217 кг във втория си опит. С увереността, че конкурентът му вече е достигнал своя лимит, Алипур остави тежестта на 218 кг и незабавно се върна на подиума за финалния си трети опит пред шумната публика в Търговско-индустриалния център на Нагоя. Знаейки, че нов пропуск ще му отнеме титлата, младият състезател стисна зъби и с мощно усилие изтласка над главата си щанга, тежаща почти два пъти и половина колкото личното му тегло. Опитът бе признат единодушно, което изведе Алипур отново на върха с двубой от 398 килограма, което е нов световен рекорд (с 3 кг над обявения в началото на август от Международната федерация по вдигане на тежести нов световен стандарт за тази категория).

За да излезе начело, Адилетули трябваше да преодолее 222 кг в последния си опит, но не успя и остана със среброто с общ резултат 394 кг. Бронзовото отличие отиде при китаеца Ту И с 384 кг.

Златото на Алипур бе първо за традиционната тежкоатлетическа сила Иран на форума в Нагоя, след като по-рано Рейхане Карими спечели сребро в женската категория до 77 килограма.

Едва на 22 години, Алипур бележи сериозен възход в категория до 95 кг, която вече е част от олимпийската програма. След като доказа, че умее да се справя в най-напечените моменти, погледът му вече е насочен към най-високото стъпало на почетната стълбичка в Лос Анджелис 2028.

„Свалях килограми и ми се виеше свят. Вдигал съм тази тежест много пъти по време на тренировки, така че бях сигурен във възможностите си. И успях“, заяви Алипур. „Цял живот се боря за това и се бях прицелил единствено в златото тук. Най-накрая го постигнах. Сега голямата ми цел са Олимпийските игри“, заяви Алипур.

Алипур отпразнува своя голям успех, като покани на подиума своя треньор и наставник Бехдад Салими и постави златния медал на врата му в знак на дълбока признателност.

„Той положи толкова много труд за мен. За мен е като брат и бях длъжен да се отплатя за тези усилия“, допълни шампионът. „Ако не бях успял, щях да загубя златния медал, а той щеше да изгуби вяра в мен.“

В началото на септември Али Алипур подобри световните рекорди по време на държавното първенство на страната си със 187 кг в изхвърлянето и 223 кг в изтласкването. Постиженията обаче не бяха вписани официално, тъй като не са постигнати на Олимпиада, световно, континентално първенство или световна купа. Малко по-рано пък Алипур публикува в социалните мрежи клип как изхвърля 190 килограма по време на тренировка, което е с цели девет килограма над световния стандарт.

Неотдавна иранецът даде интервю за Sportal.bg, в което заяви, че е твърдо решен този път да победи Карлос Насар.

Големият конкурент на Насар пред Sportal.bg: Решен съм този път да победя Карлос, бомбардират ни постоянно

–"Харесвам Карлос. Запознахме се в Норвегия на световното. Според мен той напълно заслужава позицията, до която е стигнал, както и страхотните успехи, които е постигнал. Искам да се състезавам с него не като с враг, а като с приятел и колега спортист. Пожелавам здраве на всички щангисти и най-вече на Карлос. Надявам се той да бъде напълно здрав, за да можем да се състезаваме честно и при равни условия”, заяви Али Алипур.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google