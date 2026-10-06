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PARIVISION елиминира G2 от ESL Pro League

  • 6 окт 2026 | 19:25
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PARIVISION елиминира G2 от ESL Pro League

Отборът по CS2 на PARIVISION отстрани G2 от ESL Pro League S24 след победа с 2:1 (13:7, 9:13, 13:11). Успехът оставя руския състав в битката за продължаване напред към плейофите преди последния ден на Swiss фазата.

G2 започна слабо на Ancient и не успя да намери отговор на играта на съперника. На Anubis международният тим изравни след силно второ полувреме, но PARIVISION отново взе инициативата на Inferno.

Джами "Jame" Али бе най-силен за победителите с 55 елиминации и рейтинг от 1.35. За G2 NertZ завърши с 1.25, докато новото попълнение r1nkle остана с най-нисък рейтинг в отбора - 0.88. Така G2 приключи участието си с 1 една победа и 3 загуба.

Снимка: HLTV

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