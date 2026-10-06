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Още един отбор преминава към Азия заради шансовете за Мейджъра

  • 6 окт 2026 | 08:59
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Още един отбор преминава към Азия заради шансовете за Мейджъра

Отборът по CS2 на Sashi привлече австралийците Тайнън "TjP" Пъртел и Джордан "Hatz" Баич на местата на Cabbi и MistR. Заради двойното гражданство на Антон "Anlelele" Хюн, който има и виетнамски паспорт, организацията поиска да бъде преместена от европейския в азиатския регион.

Този ход значително подобрява позицията на Sashi в битката за място на Мейджъра в Сингапур. Решението предизвика критики, включително от звездата Никола "NiKo" Ковач, който призова Valve да предприеме мерки. Собственикът Клаус Нилсен заяви, че целта е единствено класиране за Мейджъра.

Снимка: Sashi

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