Арестуваха футболист от Ла Лига

Футболистът на Елче Хосан Ферандес бе арестуван след сигнал за предполагаемо малтретиране, подаден от неговата партньорка Роса Дуарте, съобщава вестник „Информасион“. Състезателят, който даже е един от капитаните на своя клуб, се намира в съдебните органи в град Ориуела (провинция Аликанте), където се изяснява правното му положение.

36-годишният Ферандес и неговата половинка имат две общи дъщери и към момента се намират в процес на фактическа раздяла.

Изданието разкрива, че в материалите към жалбата са приложени различни доказателства, сред които предполагаемо обидни съобщения в приложението WhatsApp, както и снимки на хематоми, за които се твърди, че са следствие от описаните деяния.

Предстои компетентните органи да установят всички обстоятелства около случая и да решат дали има основания за поемане на отговорност. Футболистът остава под закрилата на презумпцията за невиновност, докато тече разследването и се очаква решението на съдебните власти в Ориуела.

След като новината за станалото стана публично достояние, Хосан Ферандес и Роса Дуарте излязоха с официално съвместно изявление, за да внесат яснота:



“По повод информациите от последните часове относно личния ни живот искаме съвместно да заявим, че сме в процес на развод. Както във всяка подобна ситуация, преминаваме през деликатни моменти, които не винаги са лесни. Въпреки това държим да подчертаем, че запазваме взаимното си уважение и волята да преминем през този период по възможно най-достоен начин.

Във връзка с появилите се спекулации заявяваме, че в настоящия момент няма открито съдебно производство срещу Хосан Ферандес. От уважение към личното ни положение и най-вече към най-близките ни хора молим всички въпроси по темата да останат в нашето лично пространство. Желанието ни е да прекратим всякакви полемики и да посрещнем този нов етап с нормалност и уважение. Благодарим за проявеното разбиране към неприкосновеността на личния ни живот.“

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