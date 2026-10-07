Рони О'Съливан с гарантирана покана за Шампион на шампионите

След триумфа на У Идзъ в първото издание на Откритото първенство на Шънджън седемкратният световен шампион по снукър Рони О’Съливан вече със сигурност ще получи покана за „Шампион на шампионите“ през 2026 година.

Действащият световен шампион У спечели третата ранкинг титла в кариерата си през миналия уикенд в спортния център „Баоан“ в Шънджън, след като победи своя приятел Юен Съдзюн с 10:5 в изцяло китайски финал. 22-годишният У прибра голямата награда от 177 000 паунда и добави трофея към титлите от Международния шампионат и Световното първенство, които също спечели в Световния снукър тур през последните 12 месеца.

В обновената световна ранглиста У се изкачи с две позиции до рекордното за кариерата си второ място. Той вече има реална възможност да изпревари настоящия №1 Джао Синтун на Откритото първенство на Северна Ирландия по-късно този месец. За първи път в историята на спорта първите две места в световната ранглиста са заети от китайски състезатели. Успехът на У в Шънджън беше добра новина и за Рони О’Съливан, а потенциално — и за Нийл Робъртсън.

Едно от най-обсъжданите ежегодни събития в елитния снукър календар — „Шампион на шампионите“ — ще се проведе от 9 до 15 ноември 2026 година в „Матиоли Арена“ в Лестър. Марк Селби ще защитава титлата в родния си град, след като я спечели за първи път миналата година с победа над Джъд Тръмп във финала.

„Шампион на шампионите“ е турнир с покани, който не носи точки за световната ранглиста и събира победителите в значими снукър надпревари през последната година. При точно 16 участници обаче не всеки шампион има гарантирано място. От друга страна, когато някои състезатели се класират по повече от един критерий, тъй като са спечелили няколко титли през предходните 12 месеца, това отваря вратата за участие и на други играчи.

Промоутър и организатор на „Шампион на шампионите“ е „Мачрум Мултиспорт“. Всяка година компанията публикува списък с турнирите, чиито победители могат да се класират, както и реда, по който тези надпревари имат предимство. Тъй като няколко състезатели, сред които и У, си осигуриха участие по повече от един критерий, наскоро „Мачрум“ публикува актуализирани условия за класиране за тазгодишното издание. В тях беше включено и Световното първенство за ветерани — турнир, който първоначално не фигурираше в списъка.

Победител в тазгодишното Световно първенство за ветерани в театър „Крусибъл“ в Шефилд стана О’Съливан, който при дебюта си на това ниво победи Джо Пери във финала. Разбира се, не е изненадващо, че промоутърите, които осигуряват наградния фонд, искат в състава да присъства човекът, смятан от мнозина за най-великия играч на всички времена. Но благодарение на местата, освобождавани от състезатели с повече от една титла, световният шампион за ветерани е участвал във всяко издание на „Шампион на шампионите“ от 2019 година насам.

Тъй като Световното първенство за ветерани не е професионален турнир, то е поставено към края на списъка с квалификационни надпревари по отношение на приоритета. Откритите първенства на Шънджън и Северна Ирландия бяха последните два турнира в тазгодишния квалификационен цикъл за „Шампион на шампионите“. Преди надпреварата в Шънджън бяха известни 14 от 16-те състезатели, които ще получат покани за „Матиоли Арена“. Тъй като У вече беше сред класиралите се, неговата победа означава, че О’Съливан вече със сигурност ще получи покана.

Дали обаче О’Съливан, който не е печелил професионален турнир от март 2024 година, ще приеме поканата и ще играе в Лестър, е отделен въпрос. През последните няколко години участията му във Великобритания бяха редки, а той и преди се е оттеглял от няколко издания на „Шампион на шампионите“, включително от миналогодишното. 50-годишният О’Съливан е най-успешният състезател в историята на турнира, откакто той се провежда в настоящия си формат през 2013 година. Рони е печелил трофея четири пъти и още два пъти е завършвал като финалист.

Откритото първенство на Северна Ирландия през 2026 година, което ще се проведе от 18 до 25 октомври в „Уотърфронт Хол“ в Белфаст, е последната възможност за класиране за предстоящото издание на „Шампион на шампионите“. Ако победителят в Белфаст вече си е осигурил участие в Лестър, след изчерпването на квалификационните турнири 16-ото и последно място ще бъде предоставено на най-високо класирания в световната професионална ранглиста състезател, който все още не се е класирал.

Това означава, че настоящият №4 в света Нийл Робъртсън, чиято последна титла от елитен турнир беше спечелена на „Саудитския Мастърс“ през 2025 година, ще получи покана за „Матиоли Арена“, освен ако в северноирландската столица не триумфира състезател, който още не си е осигурил участие. През следващите дни Totally Snookered ще разгледа кои играчи вече са се класирали за „Шампион на шампионите“ през 2026 година и кои са застрашени да останат извън турнира.

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