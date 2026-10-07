Петима световни рекордьори в битка за "Атлет на годината в света"

Световната атлетика обяви имената на 20-те финалисти, номинирани за престижните отличия “Атлет на годината в света“. Имената на победителите ще станат ясни по време на традиционната тържествена церемония на Световните атлетически награди, която ще се проведе на 29 ноември в Монако.

Списъкът с претенденти, селектиран от международен панел от експерти в леката атлетика, включва по 10 състезатели при жените и мъжете. Номинациите обобщават най-забележителните постижения през изключително силния спортен сезон, белязан от дебютното издание на световния шампионат Ultimate, турнирите от Световните серии, Диамантената лига, престижните шосейни маратони и водещите международни надпревари.

Номинации при мъжете (по азбучен ред)



Алисон дос Сантос (Бразилия)

Постави световен рекорд на 400 метра с препятствия от 45.80 секунди и грабна трофея на Ultimate с 45.98 секунди (трети най-бърз резултат в историята). Остана непобеден във всичките си 11 старта с препятствия за годината, включително финала на Диамантената лига.

Анди Диас Ернандес (Италия)

Спечели титлите на троен скок от Световното първенство в зала, Диамантената лига и Европейския шампионат. Преодоля 18.15 метра, с което зае четвъртото място във вечната ранглиста.

Джакоби Тарп (САЩ)

Счупи световния рекорд на 110 метра с препятствия, регистрирайки 12.75 секунди по време на колежанското първенство на САЩ.

Джош Кър (Великобритания и Северна Ирландия)

Световен рекордьор на 1 миля с 3:42.66 мин, включващ най-добро време в света за сезона на междинната дистанция от 1500 метра (3:27.62 мин). Шампион на 1500 метра от Ultimate, световен шампион в зала на 3000 метра и първенец на 1 миля от Игрите на Британската общност.

Кенет Беднарек (САЩ)

Спечели две титли в спринта на шампионата Ultimate (100 метра за 9.85 сек и 200 метра с личен рекорд и най-добро постижение за сезона от 19.52 сек). Добави и трофея от Диамантената лига на 200 метра с резултат 19.62 секунди.

Колен Кебинаципи (Ботсвана)

Шампион на 400 метра от Ultimate с 43.39 секунди (пето време в историята). Носител на трофея от Диамантената лига с три корекции на рекорда на турнира до 43.40 секунди и рекордните за един сезон шест бягания под границата от 44.00 секунди.

Кристиян Чех (Словения)

Победител в Диамантената лига в мятането на диск с рекорд на турнира “Мемориал Ван Дам“ от 71.29 метра. Защити титлата си от Европейското първенство с нов рекорд на шампионатите – 72.51 метра.

Арманд Дуплантис (Швеция)

Подобри собствения си световен рекорд в овчарския скок, вдигайки летвата до 6.31 метра. През сезона спечели титлата от шампионата Ultimate, световното злато в зала и европейската титла.

Румеш Таранга Патирадж (Шри Ланка)

Доминира в хвърлянето на копие, печелейки първите места на Ultimate, Диамантената лига, Азиатските игри и Игрите на Британската общност. Установи национален рекорд и водещ опит за годината от 92.62 метра, печелейки 13 от 14-те си състезания.

Себастиан Саве (Кения)

Триумфира на Лондонския маратон със световен рекорд от 1:59:30 ч., превръщайки се в първия атлет в историята, слязъл под бариерата от два часа на официално трасе.

Специална комисия от осем статистици – двама представители на Световната атлетика и по един от шестте континентални асоциации – вече определи списъка с номинираните. Финалното класиране от първо до десето място ще бъде решено чрез комбинирано гласуване от четири страни, което приключва в събота, 17 октомври, в полунощ по централноевропейско лятно време.

Всеки от четирите гласуващи панела ще формира точно 25% от крайния резултат:

Феновете на Световната атлетика, които дават своя глас чрез специална анкета; Състезателите, участвали в събития от сериите на Световната атлетика през 2026 година; Акредитираните представители на медиите, включително телевизионни и радиокоментатори, пишещи журналисти и създатели на дигитално съдържание, отразили надпреварите през 2026 година; Семейството на Световната атлетика – членове на Съвета и комисиите, представители на състезателите, председатели на местните организационни комитети, директори на турнири от Диамантената лига, Златния световен тур в зала и Златния континентален тур, както и президенти на национални федерации, официални партньори и щатни служители.

Шестимата финалисти – трима при мъжете и три при жените в категорията “Атлет на годината“ – ще бъдат разкрити официално на 10 и 11 ноември. Те ще получат покана за бляскавата галавечер на Световните атлетически награди в Монако на 29 ноември, където победителите ще бъдат обявени на живо на сцената.

По време на церемонията ще бъдат връчени и други престижни отличия, сред които наградите за “Изгряваща звезда“ при мъжете и жените, “Треньор на годината“, “Наградата на президента“, както и новата категория “Момент на годината“.

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Снимки: Gettyimages