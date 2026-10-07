Обявиха номинираните за "Атлетка на годината в света"

Световната атлетика обяви имената на 20-те финалисти, номинирани за престижните отличия “Атлет на годината в света“. Имената на победителите ще станат ясни по време на традиционната тържествена церемония на Световните атлетически награди, която ще се проведе на 29 ноември в Монако.

Списъкът с претенденти, селектиран от международен панел от експерти в леката атлетика, включва по 10 състезатели при жените и мъжете. Номинациите обобщават най-забележителните постижения през изключително силния спортен сезон, белязан от дебютното издание на световния шампионат Ultimate, турнирите от Световните серии, Диамантената лига, престижните шосейни маратони и водещите международни надпревари.

Номинации при жените (по азбучен ред)



Агнес Нгетич (Кения)

Спечели световната титла на полумаратон с преднина от 50 секунди и нов световен рекорд за жени от 1:05:15 ч. Завоюва златото на Световното първенство по крос-кънтри с аванс от 42 секунди. Записа най-добрите времена в света за сезона на 3000 метра (8:08.95 мин) и на 10 километра (28:58 мин).

Камрин Роджърс (Канада)

Подобри собствения си рекорд на Северна Америка в хвърлянето на чук с резултат от 81.13 метра, затвърждавайки второто си място във вечната ранглиста. Регистрира петте най-силни опита в света през сезона и защити титлата си от Игрите на Британската общност.

Марилейди Паулино (Доминиканска република)

Триумфира на 400 метра на шампионата Ultimate и си върна трофея от Диамантената лига. Постави водещ резултат за годината и рекорд на веригата с 48.48 секунди, завършвайки сезона без загуба и с осем бягания под 49 секунди.

Мария Перес (Испания)

Постави встъпителен световен рекорд в спортното ходене на полумаратон с време от 1:30:06 ч., с което завоюва европейската титла с внушителна преднина от 58 секунди.

Масай Ръсел (САЩ)

Счупи световния рекорд на 100 метра с препятствия, записвайки 12.09 секунди, и постигна 9 от 10-те най-бързи времена през сезона. Спечели титлите от Ultimate и Диамантената лига в непобеден състезателен сезон.

Мелиса Джеферсън-Уудън (САЩ)

Направи спринтов дубъл на шампионата Ultimate. Оглави световната ранглиста за сезона с върхови постижения от 10.62 секунди на 100 метра и 21.47 секунди на 200 метра, изкачвайки се до третото място във вечната класация на по-дългата дистанция.

Одри Веро (Швейцария)

Завоюва златните отличия на 800 метра от шампионата Ultimate, Диамантената лига и Европейското първенство. Подобри рекорда на Диамантената лига три пъти, достигайки водещ в света резултат от 1:53.70 мин, който я поставя на трета позиция за всички времена.

Тигст Асефа (Етиопия)

Победителка в Берлинския маратон с 2:11:04 ч. (трето най-добро постижение в историята) и шампионка на Лондонския маратон с нов световен рекорд за изцяло женско бягане от 2:15:41 ч.

Чейс Джаксън (САЩ)

Подобри два пъти рекорда на Северна Америка в тласкането на гюле (до 21.02 м и 21.14 м). Спечели световната титла в зала и постави нов рекорд на Диамантената лига по пътя към Диамантения трофей.

Ян Дзюй (Китай)

Още на старта на сезона записа 71.74 метра в хвърлянето на копие – нов рекорд на Азия и световен рекорд за девойки до 20 години, отреждащ ѝ второ място във вечната ранглиста. Спечели титлите в Диамантената лига и Азиатските игри.

Специална комисия от осем статистици – двама представители на Световната атлетика и по един от шестте континентални асоциации – вече определи списъка с номинираните. Финалното класиране от първо до десето място ще бъде решено чрез комбинирано гласуване от четири страни, което приключва в събота, 17 октомври, в полунощ по централноевропейско лятно време.

Всеки от четирите гласуващи панела ще формира точно 25% от крайния резултат:

Феновете на Световната атлетика, които дават своя глас чрез специална анкета; Състезателите, участвали в събития от сериите на Световната атлетика през 2026 година; Акредитираните представители на медиите, включително телевизионни и радиокоментатори, пишещи журналисти и създатели на дигитално съдържание, отразили надпреварите през 2026 година; Семейството на Световната атлетика – членове на Съвета и комисиите, представители на състезателите, председатели на местните организационни комитети, директори на турнири от Диамантената лига, Златния световен тур в зала и Златния континентален тур, както и президенти на национални федерации, официални партньори и щатни служители.

Шестимата финалисти – трима при мъжете и три при жените в категорията “Атлет на годината“ – ще бъдат разкрити официално на 10 и 11 ноември. Те ще получат покана за бляскавата галавечер на Световните атлетически награди в Монако на 29 ноември, където победителите ще бъдат обявени на живо на сцената.

По време на церемонията ще бъдат връчени и други престижни отличия, сред които наградите за “Изгряваща звезда“ при мъжете и жените, “Треньор на годината“, “Наградата на президента“, както и новата категория “Момент на годината“.

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