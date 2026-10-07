Ива Дудова и Екзаджъбашъ не стигнаха до Суперкупата на Турция след драма

Волейболистките на Вакъфбанк (Истанбул) завоюваха Суперкупата на Турция след оспорван триумф над Екзаджъбашъ Перон (Истанбул) 3:2 (25:21, 25:23, 19:25, 17:25, 15:10) в Анталия.

Националката Ива Дудова влезе за малко в игра за Екзаджъбашъ Перон (Истанбул), но не записа точка.

Основна фигура за успеха бе руската посрещачка Марина Маркова, която завърши като най-резултатна в двубоя с внушителните 29 точки. Тя реализира 26 от 52 опита в нападение (50% успеваемост), отчете се с два аса, една блокада и 40% позитивно посрещане при 30 отигравания и само една грешка. Маркова оглави статистиката и с рекордните за мача коефициент на полезно действие (+17) и 13 брейк точки.

В състава на Екзаджъбашъ най-добре се представи посрещачката Ебрар Каракурт, която приключи с 23 точки, показател полезност +16 и 56% успеваемост в атака (22 от 39 опита). Диагоналът Екатерина Антропова реализира 40% от своите атаки (14/35) и завърши втора по спечелени брейк точки с 8.

Наградата за най-полезен играч (MVP) на финалната среща заслужи централната блокировачка на Вакифбанк Зехра Гюнеш. Тя записа 16 точки (+10) при впечатляващите 68% ефективност в офанзивен план (13 от 19), към които добави един ас и две блокади. С тази победа клубът от Истанбул вдигна трофея за първи път от 2023 година насам.

За 25-годишната Маркова това е 5-о отличие с екипа на Вакъфбанк, където играе от 2024 година. До момента в актива си с тима тя има трофей от Шампионската лига (2026), две титли на Турция (2025, 2026) и една Купа на страната (2026).

Суперкупа на Турция 2026:

ВАКЪФБАНК (ИСТАНБУЛ) - ЕКЗАДДЖЪБАШЪ ПЕРОН ( ИСТАНБУЛ) 3:2 (25:21, 25:23, 19:25, 17:25, 15:10)

ВАКЪФБАНК: Джансу Йозбай 2, Тиана Бошкович 15, Марина Маркова 29, Зехра Гюнеш 16, Юанък 1 - Акарчешме-либеро (Александра Йегдич-либеро, Елен Казо 6, Йозден 3, Юлсалджан, Айдемир Акиол 1, Иванович 2, Бранцушка 1)

Старши треньор: ДЖОВАНИ ГУИДЕТИ

ЕКЗАДДЖЪБАШЪ: Асъл Калач 2, Екатерина Антропова 20, Александра Узелац 13,Ебра Каракурт 21, Камила Вайцел 13, Салиха Шахин 4 - Симге Акьоз-либеро (Адалъ-либеро, Маю Ишикава, Йоздемир, Балък, Дена Ретке 2, ИВА ДУДОВА)

Старши треньор: ФАБИО БРЕГОЛИ.

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