Дмитрий Лизик преподписа с Локомотив (Новосибирск) до 2028 година

Централният блокировач Дмитрий Лизик ще остане в редиците на Локомотив Новосибирск за още няколко сезона. От руския волейболен клуб обявиха официално, че 26-годишният състезател е удължил своя контракт до края на състезателната 2027/28 година.

Лизик е юноша на клуба и е част от първия отбор още от сезон 2019/20. По този начин следващата кампания ще отбележи неговата девета поредна година в състава на сибиряците.

С екипа на Локомотив той вече спечели пълен комплект медали от руската Суперлига – злато през 2020 г., сребро през 2022 г. и бронзови отличия през 2021, 2023 и 2026 г. В актива си волейболистът има и триумф в турнира за Купата на Русия през 2025 година.

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