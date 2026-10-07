Стоян Владков и Силвия Дънекова спечелиха петото издание на "Нови пазар рън"

Петото издание на “Нови пазар рън“ се проведе на 6 октомври 2026-а година. Победителите в различните дистанции бяха едни от най-добрите бегачи на дълги разстояния в България. Трениращият треньор Стоян Владков и неговият възпитаник Станислав Рашков, състезатели на Етър Академик-Велико Търново, триумфираха на дългата дистанция от 13 км.

Рашков, който навършваше 23 години през този ден, атакува треньора си за първото място, но Владков разпредели силите си по-добре и взе победата с 42:49. Рашков остана на второ място с 42:57, а челната тройка допълни един от силните бегачи и триатлонци Владислав Михайлов (Дунав – Русе) – 44:21.

При жените на 13 км без конкуренция бе националната ни рекордьорка на 3000 м стийпълчейз Силвия Дънекова (Нови Пазар) с 50:41. Пред собствена публика в Нови Пазар на финала 43-годишната Дънекова имаше повече от километър преднина пред втората Емилия Семерджиева (Тангра – Варна) – 56:54.

Трета е Десислава Стоянова (Пулс 2020), която също слезе под 1 час на дистанцията с 56:54.

В бягането на 6.5 км шампионът на полумаратон и маратон на България Исмаил Сенанджи (Евър – Варна), който има три победи на дългата дистанция в Нови пазар предишните години, надбяга Атила Расим (Шумен) за първото място с 21:20 срещу 21:28. Радостин Русин (Виктория – Варна) е трети с 22:38, а един от най-добрите планински бегачи Шабан Мустафа (Сунгурларе) бе четвърти с 23:00.

Още една домакинска победа донесе и Билсерин Сюлейман при жените с време със силен резултат от 22:44. Сюлейман, която се състезава от Михаил Желев-Сливен, но започва кариерата си от родния Нови Пазар, надделя над Наталия Кременска (Евър – Варна), която завърши втора с 23:18. Челната тройка оформи Виктория Тужовец (Тангра – Варна) – 26:39.

Десетки деца от Нови пазар и целия регион бягаха на 1 км и всички получиха награди. Стартът на петото издание на “Нови пазар рън“ даде кмета на община Нови пазар Георги Георгиев, който и награди най-добрите шест бегачи при мъжете и жените като паричните премии бяха на стойност над 2500 евро.

Снимка и текст: atletikabg.com

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