Бен Шелтън с поглед към Торино: Финалите на АТР са огромна мотивация за мен

Американският тенисист Бен Шелтън се завръща на корта за надпреварата на сингъл от турнира от сериите „Мастърс 1000“ в Шанхай, като има високи цели за остатъка от сезона.

За 23-годишния левичар това е първо участие след впечатляващия му поход до финала на Откритото първенство на САЩ миналия месец, където стана едва вторият американец след Анди Родик през 2006 година, достигнал до мача за титлата в Ню Йорк. Макар че отстъпи пред Александър Зверев в спора за трофея, представянето на Шелтън на „Флашинг Медоус“ увеличи значително шансовете му за класиране на Финалите на АТР.

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Само пет седмици преди заключителния турнир на осемте най-добри в Торино, Шелтън заема трета позиция в годишната ранглиста на АТР и е напълно концентриран върху крайната цел.

„Смятам, че това е огромна мотивация за мен, сподели Шелтън пред медиите на АТР относно надпреварата за Торино. - Искам да бъда сред осемте финалисти и за първи път в кариерата си да завърша годината в Топ 5. Предстоят вълнуващи турнири и се радвам, че съм в отлична позиция да се боря за нещо голямо в края на сезона. В добра изходна позиция съм, но ми предстои още много работа.“

През миналия сезон Шелтън дебютира на Финалите на АТР, но претърпя три поражения в груповата фаза. През настоящата кампания той вече има 39 победи на ниво тур – само с три по-малко от личния си рекорд от 2024 година. За да подобри това постижение още в Шанхай, американецът ще трябва да достигне поне до полуфиналите. Градът буди отлични спомени за него, тъй като именно тук през 2023 година той записа първия си четвъртфинал на ниво „Мастърс 1000“.

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„Тук направих първия си голям пробив на такова ниво и постигнах страхотни победи“, заяви Шелтън. „Мястото е наистина специално, а турнирът е сред най-добрите в календара. Организацията е безупречна, централният корт е фантастичен и се надявам да надградя постигнатото и да направя още по-силни мачове.“

В първия си двубой в Шанхай Шелтън ще срещне победителя от сблъсъка между Даниел Алтмайер и Холгер Руне, който записва едва второ участие след възстановяване от контузия в ахилесовото сухожилие. Американецът ще преследва петия си трофей за сезона и очаква с нетърпение топлото посрещане от местната публика.

„Подкрепата тук е невероятна“, отбеляза Шелтън. „Още от кацането на летището феновете ни посрещат изключително емоционално. Чувстваме се истински обичани, хората тук обожават тениса и е страхотно да виждам как подкрепата расте с всяка изминала година.“

Надпреварата от сериите „Мастърс 1000“ в Шанхай започва в сряда и ще продължи до неделя, 18 октомври. Водачи в основната схема са Александър Зверев и Карлос Алкарас.

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