Шелтън обърна Тиафо и се класира за първия си финал от Шлема

Бен Шелтън направи грандиозен обрат и постигна най-големия си успех в кариерата, като победи Франсис Тиафо с 4:6, 6:3, 6:3, 7:5 в американския полуфинален сблъсък на Откритото първенство на САЩ. С тази победа 23-годишният тенисист си осигури място на първия си финал в турнир от Големия шлем, където ще се изправи срещу водача в схемата Александър Зверев.

Мачът започна по-добре за Франсис Тиафо, който спечели първата част с 6:4 след ключов пробив в края.

Шелтън обаче бързо пренастрои играта си. След колебливия ранен старт левичарят пое пълен контрол върху разиграванията, диктувайки темпото със своя мощен форхенд и безапелационен начален удар, като успя да се върне в мача печелейки втория сет с 6:3.

В третия сет Шелтън бе още по-категоричен, като си осигури спокойствие с ранен пробив, а след това след дълъг девети гейм проби за втори път съперника си, за да спечели сета с 6:3 и да поведе в общия резултат.

В четвъртия сет Тиафо успя да се окопити и даде сериозен отпор на съперника си. Играта вървеше гейм за гейм, но в края Шелтън отново издебна своя шанс и направи пробив в решителния 12-и гейм, за да затвори сета и мача със 7:5 в своя полза.

Сблъсъкът на легендарния корт „Артър Аш“ носеше и огромен исторически заряд. Победителят от този двубой стана първият тъмнокож американски тенисист, класирал се на финала на Откритото първенство на САЩ след самия Артър Аш през 1972 година.

На финала в Ню Йорк Бен Шелтън ще се изправи срещу германеца Александър Зверев, който елиминира Карен Хачанов в три сета в другия полуфинал. Шелтън ще се бори да донесе първа титла от Големия шлем за американския мъжки тенис от 2003 година насам.

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