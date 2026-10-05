Team Liquid отново е шампион на Америка

Team Liquid завоюва титлата в северноамериканското първенство LCS за шести път, след като се наложи с 3:1 над LYON във финала на летните плейофи. Решаващата серия се проведе пред пълните трибуни в Атланта, Джорджия.
Liquid започна убедително и поведе с 2:0. LYON обаче успя да върне интригата в третата игра, но американският тим не допусна пълен обрат и затвори серията в четвъртата карта. Джънгъл играчът на TL - Брандон "Josedeodo" Вийегас, бе на върха в първите две игри и спечели приза за MVP.
Така Team Liquid си върна лятната титла и ще представя региона заедно с LYON на Worlds 2026, докато Cloud9 ще започне участието си от Play-In фазата. Световното първенство стартира на 15 октомври.
Снимка: LCSДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google