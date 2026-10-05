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MOUZ сложи край на впечатляващата серия на Spirit

  • 5 окт 2026 | 20:12
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MOUZ сложи край на впечатляващата серия на Spirit

Отборът на Spirit по CS2 допусна първа загуба след спечелените трофеи от Световното първенство по електронни спортове и BLAST Open Порто. Така бе прекъсната серията на тима от 13 спечелени последователни срещи, в които бяха изгубени само четири карти.

"Драконите" бяха спрени от MOUZ в третия кръг на Swiss фазата ESL Pro League, където двата тима се срещнаха в потока с баланс 2:0. Така Данил "donk" Кришковец и компания бяха на крачка да подобрят постижението от 14 схватки без загуба на легендарния състав на Astralis от 2019 г.

MOUZ се наложи категорично с 2:0 (13:5, 13:11) на Dust2 и Mirage и прекъсна впечатляващата серия на Spirit . За "драконите" това е първа загуба в Swiss етап от 668 дни.

Снимка: HLTV

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