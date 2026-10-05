Пращаме седем борци на Световното за ветерани

България ще бъде представена от 7 състезатели на световното първенство за ветерани,което стартира във вторник, 6 октомври, в Аман, Йордания. Шестима от тях са в класическия стил и само един в свободния.

Петър Георгиев (70 кг) и Красимир Ненков (100) ще излязат в категория „А“ (35-40 г.). Владмир Боев (78 кг) и Пламен Палев (88) ще мерят сили в дивизия „В“ (41-45 г.). Ивайло Саров ще стартира и в двата стила в категория до 70 кг на дивизия „Е“ (56-60 г.). Там е заявен и Красимир Ганев (88 кг).

Единственият българин в свободния стил – Ремзи Осман, ще стартира в категория до 62 кг на дивизия „Е“, където ще преследва 11-та титла. По-късно днес ще бъде теглен жребият.

Срещите стартират във вторник от 10,30 ч. Финалите са същият ден от 18 ч.

Във вторник, 6 октомври, на тепиха излизат Владимир Боев (78) и Пламен Палев (88), дивизия B, а също Красимир Ганев (88) и Ивайло Саров (70).В четвъртък, 8 октомври, излизат Петър Георгиев (70) и Красимир Ненков (88), дивизия А. В петък започват свободняците с участието на Ремзи Осман (62) и Ивайло Саров (70), дивизия Е.

Участват 527 спортисти от 50 държави.

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