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"Луковитски моми" за 36-и път на 17 октомври

  • 6 окт 2026 | 13:29
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"Луковитски моми" за 36-и път на 17 октомври

36-ият международен турнир по крос кънтри бягане "Луковитски моми" ще се проведе на 17 октомври, събота, съобщават от общинската администрация. Организатори са Община Луковит, Българска федерация лека атлетика и лекоатлетически клуб "Атлетик-90" – Луковит.

Състезанието ще се проведе на градския стадион и ще започне в 9:00 ч. Настилката е естествена, дължината на една обиколка е 1000 метра.

Според регламента жените ще бягат 2 км, а мъжете – 3 км. Същите са разстоянията и за момичета и момчета 2011/2012 г., както и за девойки и юноши младша (2009/2010 г.) и старша (2007/2008 г.) възраст. За по-малките състезатели разстоянията са по-къси.

Класиралите се на първо, второ и трето място ще бъдат отличени с медали и награди (материални и/или парични).

Срокът за заявяване на участие е до 11 октомври.

В миналогодишното издание на „Луковитски моми“ участваха 150 картотекирани състезатели и над 100 малки атлети. Шампиони при жените и мъжете станаха Янислава Маринова (Орхание Ботевград) и Иван Андреев (Дунав Русе).

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