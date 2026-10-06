Пловдив ще има грандиозен маратон през април 2027 г.

Пловдив ще има свой голям маратон, който има потенциал да се превърне в едно от значимите събития не само в спортния, но и в събитийния календар на България. Първото издание на Plovdiv Run ще се проведе от 16 до 18 април 2027 г. край Гребната база в града.

Официалният сайт на събитието съобщава, че организаторите подготвят тридневна програма, която съчетава състезания за различни възрасти и нива на подготовка с културни и туристически преживявания в Пловдив.

Програмата започва в петък, 16 април, с откриване на Гребната база, получаване на стартовите пакети, водещ и DJ. За вечерта са предвидени постановка в Драматичния театър – Пловдив и дегустация на вино в ресторант „Театъра“.

В събота, 17 април, програмата е насочена към участници от различни възрасти. Предвидени са индивидуално бягане на 5 км, Corporate Run 5 км – корпоративна щафета, детско и семейно бягане. Организаторите планират още йога, фитнес, карате, детска зона и музикална програма. В първите два дни не се очаква затваряне на улици в Пловдив.

Кулминацията на Plovdiv Run ще бъде в неделя, 18 април, когато ще се проведат стартовете на 10 км, полумаратон и маратон. Всички трасета ще започват и завършват на Гребната база.

Полумаратонът с дистанция 21,097 км ще следва поречието на Марица към централната част на Пловдив и ще се връща до канала в една обиколка. Маратонската дистанция от 42,195 км ще бъде две обиколки, а 10-километровото бягане ще бъде по отделно трасе.

За неделните стартове се предвижда временно затваряне на част от улиците по трасетата. Организаторите посочват, че предстои сертификацията на трасетата по правилата на World Athletics.

Целта на Plovdiv Run е не само да бъде спортно състезание, а събитие, което да насърчи участниците да останат в града през целия уикенд. В програмата са включени възможности за разходки в Стария град, посещения на Капана, заведения и други туристически обекти.

Организаторите подготвят и предложения за настаняване, дегустации и посещения на забележителности, които ще бъдат публикувани допълнително.

Очакванията са събитието да привлече хиляди любители на бягането от Пловдив и различни части на страната. Записванията за участие предстои да бъдат отворени.

Официалната програма, дистанциите и актуалната информация за Plovdiv Run са публикувани на сайта на събитието plovdivrun.com⁠.

bgtourism.bg

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