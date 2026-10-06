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Хонда повика Алейш Еспаргаро за Гран При на Индонезия

  • 6 окт 2026 | 13:16
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Заводският отбор на Хонда ще разчита на услугите на Алейш Еспаргаро в предстоящата този уикенд Гран При на Индонезия в MotoGP.

Испанският ветеран ще кара на мястото на световния шампион за 2020 година Жоан Мир, който пропуска трети пореден кръг заради все още неясна болест. Първоначалните планове на Хонда бяха Мир да бъде заместен от Такааки Накагами, но контузията, която японецът получи на „Мотеги“ миналата седмица прави това невъзможно.

Защо контузията на Такааки Накагами се оказва огромен проблем за Хонда
Защо контузията на Такааки Накагами се оказва огромен проблем за Хонда

Така ръководителите на отбора са били принудени да се обърнат към другия си тестов пилот, който ще участва в своето първо състезание за годината. Сомкиат Чантра, който кара на мястото на Мир в Япония миналата седмица няма как да участва и в Индонезия, тъй като има ангажимент в Световния супербайк шампионат (WSBK), където е титулярен пилот на Хонда.

Все още не е ясно дали Мир ще се завърне на борда на своя мотор за Гран При на Австралия, която ще се проведе между 23 и 25 октомври. Теоретично, ако Мир не може да кара на „Филип Айлънд“, той отново ще може да бъде заменен от Чантра, тъй като сезонът в WSBK ще приключи на 18 октомври.

Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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