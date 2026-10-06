Българин стана рекордьор на Гинес с уникално постижение

Българинът Симеон Михайлов стана рекордьор на Гинес, след като постигна световен рекорд в дисциплината Most consecutive L-sit muscle-ups.

На 11 юли варненският състезател и треньор по стрийт фитнес изпълнява 15 последователни повторения на изключително сложното упражнение, което съчетава сила, баланс, контрол и издръжливост. Постижението е заснето на видео в гимнастическия двор на СУ " Климент Охридски" в морската столица и изпратено до централата на World Record Guinness в Лондон. Михайлов съобщи добрата новина едва сега, тъй като е чакал от Гинес да му изпратят становище за официално признат рекорд.

“Скъпи приятели, преди 2 дни Гинес ми изпратиха становище за официално признат рекорд и е вече в сайта им. На рекорда за Most consecutive L-sit muscle ups (Най-много последователни L-sit силови) стои моето име.

Исках да изчакам пристигането на сертификата, който вече пътува насам (Затова не го обявих веднага като разбрах), но честно казано нервите ми не издържаха с оглед на над двата месеца чакане на отговора за признаване. Благодаря на моето семейство,без което това нямаше да е възможно. Благодаря на всички които ме подкрепят”, написа Симеон Михалов във Фейсбук.

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